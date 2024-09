Kössen – In die Klinik Innsbruck musste am Sonntag ein 43-Jähriger nach einem Unfall mit einer Kreissäge in Kössen geflogen werden. Laut Polizei schnitt der Mann kurz vor 10 Uhr in seinem Garten Brennholz. Dabei geriet er mit dem linken Arm in das laufende Kreissägenblatt und zog sich eine tiefe Schnittverletzung in der Ellenbeuge zu. (TT.com)