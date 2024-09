Schneefelder brachten Wanderer auf Saalfelder Höhenweg in alpine Notlage

Weißenbach am Lech – Schneefelder wurden am Sonntag Wanderern im Außerfern zum Verhängnis. Wie die Polizei berichtet, gerieten zwei 26-Jährige und eine 25-Jährige am Saalfelder Höhenweg südseitig des Gipfels Kälbelesspitze in eine „alpine Notlage“.