Autos kollidierten auf Bundesstraße in Söll: Zwei Verletzte

Söll – Zwei Verletzte forderte ein Autounfall am Sonntagnachmittag in Söll. Laut Polizei war ein 40-Jähriger um 14 Uhr auf der der Bundesstraße von St. Johann kommend in Richtung Deutschland unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 84-Jähriger von einer Ausfahrt in Söll auf die Bundesstraße, um dann nach rechts in Richtung Deutschland abzubiegen.