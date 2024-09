Israel kämpft weiter an mehreren Fronten

Israel ist in der Nacht auf Montag erneut gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon und die islamistische Hamas im Gazastreifen vorgegangen. Indes griff die proiranische Schiiten-Miliz Ziele im Norden Israels an, während eine irakische Miliz nach eigenen Angaben eine israelische Militärbasis mit Drohnen attackierte. Einzelheiten über Schäden oder mögliche Opfern waren zunächst nicht bekannt.

Israelische Kampfflugzeuge hätten knapp zwei Dutzend Angriffe im Süden Libanons geflogen, hieß es am späten Abend aus Sicherheitskreisen. Die israelische Artillerie sei zudem dabei, die zentralen und westlichen Gebiete im Süden des Libanons unter Beschuss zu nehmen. Eine Bestätigung seitens der israelischen Armee lag zunächst nicht vor. Die proiranische Schiiten-Miliz griff nach eigenen Angaben erneut den Norden Israels an. Beide Konfliktparteien hatten sich bereits in der vorherigen Nacht und den Stunden danach einen heftigen Beschuss geliefert.