Nicht immer treffen Parteien Geschmack ihrer Wähler

Nicht immer unterstützen die Wähler der Parteien deren Positionierung in zentralen Fragen. Das zeigt eine Auswertung des Wahlhilfe-Tools "iVote" von OGM. So befürworten die Wähler von SPÖ und Grünen in großer Zahl eine Messenger-Überwachung nach richterlicher Genehmigung. Auf der anderen Seite plädieren Unterstützer von ÖVP und Freiheitlichen für eine Beschränkung der Bodenversiegelung.

Andere Themen finden im eigenen Wählerpotenzial dagegen fast hundertprozentige Zustimmung: bei der ÖVP sind das das Nein zu Erbschaftsteuern oder ungeregeltem Familiennachzug sowie ein klares Ja zu Sach- statt Geldleistungen oder zur Senkung der Lohnnebenkosten. In der SP-Wählerschaft werden die Forderungen nach Vermögenssteuern, Leerstandsabgabe und Mietobergrenzen am meisten unterstützt, bei den FPÖ-Wählern werden recht viele Themen von den eigenen Wählern deutlich mitgetragen, die Grünen kratzen mit mehreren ihrer Klima- und Energiethemen an der 100 Prozent-Zustimmung. Die Neos sind in einigen ihrer Top-Themenpräferenzen den ÖVP-Wählern sehr ähnlich, aber völlig anderer Meinung bei Föderalismus und Kammerwesen, Renaturierung und Bodenschutz sowie gemeinsamer EU-Armee.