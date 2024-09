NR-Wahl: Nicht alle Parteien für sofortige Gaza-Waffenruhe

Grünen-Spitzenkandidat Werner Kogler, SPÖ-Chef Andreas Babler und NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger verweisen in ihrer schriftlichen Antwort gleichzeitig auf die palästinensische Terrororganisation. "Es braucht eine sofortige Waffenruhe und die Freilassung aller Geiseln genauso wie umfassende Maßnahmen zur schnellen Verbesserung der katastrophalen humanitären Krise im Gazastreifen. Die Hamas muss ihre Waffen niederlegen", formuliert es Kogler.

"Keine von denen"-Listenchef Fayad Mulla verlangt zudem einen UNO-Blauhelmeinsatz, einen internationalen Friedensprozess für eine Ein- oder Zweistaatenlösung und einen atomwaffenfreien Nahen Osten. Madeleine Petrovic fordert Österreich auf, "sich seiner neutralitätspolitischen Verpflichtungen und Traditionen" zu besinnen. "Derzeit stellt sich Österreich selbst außerhalb die internationale Staatengemeinschaft, wie zum Beispiel die Abstimmungsergebnisse betreffend eines Waffenstillstands in Gaza in der UNO-Generalversammlung zeigen." Dabei hat sich Österreich enthalten. Kritik an der Israel-Politik Österreichs kommt auch von der KPÖ-Spitze Bettina Prochaska und Tobias Schweiger.