Erfolgreiches Projekt als Basis: Kematen mit neuem Damen-Team auf Erfolgsspur

Kematen – Erstmals in der Geschichte stellt der SV Kematen heuer eine Damen-Mannschaft in der Reserveliga. Dabei sind die Damen der „Blues“ eher noch Mädchen, besteht das Gros des Teams doch aus 14- bis 17-jährigen Spielerinnen. „Vor zwei Jahren hat alles mit dem Projekt ,Mädels gemma kicken‘ begonnen“, erinnert sich Katja Nagl, die aufgrund ihrer beiden fußballspielenden Töchter als Trainerin gewonnen wurde, an den Beginn.