Siege für die Rumer und Innsbrucker Gewichtheber

Rum – Im Kampf um Platz drei in der Nationalliga der Gewichtheber hatte der KSV Rum am Wochenende leichtes Spiel. Die Tiroler setzten sich mit 6:0 gegen AKH Vösendorf II durch, weil der Gegner nicht antrat. Die beste Athletin des KSV Rum war Victoria Steiner mit 185 kg im Zweikampf, was bei einem Körpergewicht von 65,9 kg 354,67 Punkte ergab.