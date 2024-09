Tierischer Einsatz in Wiener Neustadt: Feuerwehr rettet Baby-Kater aus Motorraum

Ein neugieriger Vierbeiner hielt am Sonntag die Feuerwehr in Wiener Neustadt auf Trab. Das Kätzchen hat sich in den Motorraum eines Autos verirrt. Das Tier blieb glücklicherweise unverletzt.

Wiener Neustadt – Ein Baby-Kater ist am Sonntag in Wiener Neustadt aus dem Motorraum eines Autos gerettet worden. Um das Tier zu befreien, schraubten Feuerwehrmitglieder mit Einverständnis des Pkw-Besitzers die Bodenabdeckung ab und entfernten mehrere Schrauben der Stoßstange, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung.