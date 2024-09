Verstappen droht mit Rücktritt: „Formel 1 wird auch ohne mich weiterghen“

Die Bestrafung wegen losen Mundwerks bringt Weltmeister Max Verstappen ins Grübeln über seine Formel-1-Zukunft. „Diese Art von Dingen entscheiden definitiv auch über meine Zukunft“, meinte der Red-Bull-Star aus den Niederlanden nach dem Grand Prix von Singapur. „Wenn man nicht man selbst sein kann, muss man sich mit solchen dummen Dingen auseinandersetzen.“ Er sei aber in einer Phase seiner Karriere, in der sich nicht ständig mit sowas auseinandersetzen wolle. „Es ist wirklich anstrengend.“

Verstappen war auf der offiziellen Pressekonferenz des Motorsport-Weltverbands am Donnerstag zu seinem Wagen befragt worden, mit dem er zuvor in Baku nach vielen Problemen nur Fünfter geworden war. „Sobald ich in die Qualifikation ging, wusste ich, dass das Auto im Arsch war“, erwiderte der 26-Jährige. Verstappen wurde anschließend von den Rennkommissaren vorgeladen und damit bestraft, gemeinnützige Arbeit zu verrichten.