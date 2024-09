Betrügerin bat um Glas Wasser und stahl Geld von Milser Ehepaar

Mils – Mit dem sogenannten „Glas-Wasser-Trick“ hat sich eine Betrügerin in Mils das Vertrauen und in der Folge das Geld eines Senioren-Ehepaares erschlichen.

Die Unbekannte läutete am Montag gegen 11.30 Uhr an der Haustür des Paares, berichtet die Polizei. Die 79-jährige Ehefrau öffnete und die Täterin bat um eine Geldspende. Als die Pensionistin ablehnte, fragte die Besucherin nach einem Glas Wasser – die Bewohnerin lud sie daraufhin in die Küche ein, wo beide Frauen dann mit dem Ehemann der 79-Jährigen saßen. Als das Ehepaar kurz aus dem Raum ging, nahm die Unbekannte die Geldtasche der 79-Jährigen von der Küchenablage und verließ das Haus.