Lkw-Lenker mit gefälschten Papieren in St. Anton erwischt

St. Anton am Arlberg – Ein Lkw-Lenker mit gefälschten Dokumenten ging am Montag der Polizei in St. Anton ins Netz. Der 39-Jährige legte im Zuge einer Fahrzeug- und Lenkerkontrolle Frachtpapiere vor, die ihn angeblich zum Befahren der Arlbergpassstraße berechtigen.