Radfahrer bei Kollision mit Klein-Lkw auf Kreuzung in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Beim Linksabbiegen aus der Dr.-Stumpf-Straße in die Ingenuin-Fischler-Straße in Innsbruck übersah der Lenker eines Klein-Lkw am Montag gegen 17.30 Uhr einen entgegenkommenden Radfahrer. Der 21-Jährige prallte gegen die Frontscheibe des Kleinlasters, wurde aber glücklicherweise nur leicht verletzt.