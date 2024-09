USA skeptisch gegenüber israelischer Strategie im Libanon

Die USA bezweifeln einem Vertreter des US-Außenministeriums zufolge, dass eine israelische Eskalation gegenüber der Schiitenmiliz Hisbollah zu der gewünschten Deeskalation führen werde. Die Regierung in Washington strebt offenbar eine diplomatische Lösung an und sucht nach einem "Ausweg" aus den Spannungen, die zuletzt in einem Angriff Israels im Libanon mit fast 500 Toten mündeten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell befürchtete, dass sich die Situation einem Krieg nähere.

"Wenn das keine Kriegssituation ist, weiß ich nicht, wie ich es sonst nennen soll", sagt Borrell vor Journalisten mit Verweis auf die hohe Zahl ziviler Opfer. Israel hat am Montag mehr als 1.300 Ziele im Libanon angegriffen. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden dabei 492 Menschen getötet, darunter 35 Kinder, und 1.645 Menschen verletzt. Es ist die höchste Opferzahl im Südlibanon seit Beginn der kriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hisbollah vor fast einem Jahr. Der Konflikt steht im Mittelpunkt der Gespräche von US-Außenminister Anthony Blank am Rande der UN-Vollversammlung diese Woche in New York.