Ermittlungen nach Unfalltod eines Radfahrers in Wien

Indes hat die Wiener Fahrrad-Community am vergangenen Donnerstag an der Unfallstelle ein sogenanntes Ghostbike errichtet. Ghostbikes sind weiß bemalte Gedenk­Fahrräder, die an im Straßenverkehr getötete Radfahrende erinnern. Freunde der Familie haben außerdem eine Crowdfunding-Kampagne für die zwei Kleinkinder gestartet, die jäh ihren Vater verloren haben. Mit den Spenden sollen sie an ihrem jeweils 18. Geburtstag ein Geschenk im Namen ihres Vaters erhalten, wobei die Initiatoren betonen, dass dieses Vorhaben mit der Familie abgesprochen ist.