Doppelt so viele Großpleiten: Rekordjahr bei Insolvenzen droht

Auch für Tirol gibt es keine Entwarnung. Mit einem Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liegt das Land mit 268 Fällen aber immerhin weit unter dem Bundesschnitt. Doch die Dynamik sei bemerkenswert, erläutert Klaus Schaller, Leiter der Region West beim KSV1870. Besonders seit dem Frühsommer sei ein rasanter Anstieg zu verzeichnen gewesen, Sommerpause gab es am Landesgericht an der Pleitenfront keine. Allein im dritten Quartal dieses Jahres wurden 114 Insolvenzen eröffnet, um 83,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

„In den letzten Wochen und Monaten ist deutlich spürbar, dass bei einigen Betrieben in Tirol das schwierige wirtschaftliche Umfeld nunmehr angekommen ist“, sagt Schaller. Ein höherer Zinsendienst für Fremdkapital und steigende Kosten in vielen Bereichen würden die Liquiditätssituation vieler Betriebe stark belasten. „Hat man in diesem Bereich in der Vergangenheit keine Vorsorge getroffen, ist der Weg zum Insolvenzgericht oftmals vorprogrammiert“, stellt Schaller klar. (bea)