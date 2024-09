Insolvenzen steigen um ein Viertel an, Zahl der Großpleiten wächst stark

Wien – Die schwache Konjunktur macht Unternehmen zu schaffen und sorgt für mehr Insolvenzen. In den ersten drei Quartalen 2024 steigt die Zahl der Firmeninsolvenzen voraussichtlich um rund ein Viertel (24,6 Prozent) auf 4895 Pleiten an, wie der Kreditschutzverband KSV1870 auf Basis einer Hochrechnung erhob. Auch die Großpleiten nehmen zu: Die Zahl der Insolvenzen mit Passiva über 10 Mio. Euro verdoppelt sich im Jahresabstand von 27 auf 55. Auch Privatinsolvenzen nahmen leicht zu.

Der wirtschaftliche Druck ist heuer auch während der Sommermonate nicht weniger geworden. „Die Betriebe sind sehr häufig am Limit und müssen sich vermehrt die Existenzfrage stellen“, sagte Karl-Heinz Götze, Leiter der Insolvenz-Abteilung des KSV, laut Aussendung. Für die kommenden Monate erwartet er keine Entspannung der Situation. Bis Jahresende rechnet der KSV mit rund 6500 Insolvenzen - mehr gab es zuletzt nur im Jahr der Finanzkrise 2009. „Wir beim KSV1870 gehen aktuell davon aus, am Jahresende von einem Insolvenzjahr sprechen zu müssen, das es schon sehr lange nicht mehr gegeben hat“, so Götze.