Geldstrafe, Geisterspiele oder Punktabzüge: Diese Strafen drohen nach Derby-Eklat

Wenn man diese hässlichen Szenen sieht, ist man einfach nur bestürzt und traurig. Ich kann mich an kaum etwas Vergleichbares erinnern. Wenn Pyrotechnik in eine Menschenmenge geworfen wird, wenn auf am Boden liegende Menschen getreten wird - so etwas hat weder in der Gesellschaft noch im Stadion etwas zu suchen.

Christian Ebenbauer, Bundesliga