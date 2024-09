Hotelgäste stürzten von Balkon in den Tod, Betreiber in Linz vor Gericht

Linz – Nachdem im Juli 2023 zwei Gäste eines Linzer Hotels durch ein Geländer vom Balkon in den Tod gestürzt sind, ist der Betreiber am Dienstag vor Gericht gestanden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fahrlässige Tötung vor, denn er habe die gemäß ÖNORM vorgeschriebenen Sichtkontrollen nicht durchgeführt.

Laut einem Gutachter hätte er den Baumangel dann nämlich sehen müssen. Der Verteidiger will nachweisen, dass das Problem eben nicht mit freiem Auge erkennbar gewesen sei.

Am Abend des 7. Juli saß in dem Hotel, das vor allem als Arbeiterunterkunft dient, eine Runde Männer bei mehreren Feierabendbieren auf dem Balkon eines Hotelzimmers zusammen. Zwei gerieten in Streit, ein Dritter wollte schlichten, es kam zu einer Rangelei.