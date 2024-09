Rapid und Austria in nächsten vier Derbys ohne Auswärtsfans

Wien – Die kommenden vier Wiener Fußball-Derbys werden ohne Auswärtsfans über die Bühne gehen. Auf diese Maßnahme haben sich die involvierten Clubs Rapid und Austria nach den Ausschreitungen am Sonntag bei der 343. Auflage des Stadtduells am Dienstag verständigt. Das bestätigte Austrias Finanzvorstand Harald Zagiczek in einer Pressekonferenz. Über sportrechtliche Sanktionen der Vorfälle wird der zuständige Senat der Bundesliga frühestens kommenden Montag erstmals beraten.