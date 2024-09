Österreich jubelt über zwei Goldmedaillen bei Para-WM: „Höhepunkt meiner Karriere“

Zürich – Als Paracyclerin Svetlana Moshkovich vor neun Jahren in Nottwil (SUI) ihren ersten WM-Titel im Zeitfahren holte, startete sie noch für ihr Geburtsland Russland. Die seit 2022 eingebürgerte und in Tirol wohnhafte Handbikerin jubelte gestern zwar wieder in der Schweiz (der WM-Schauplatz heißt Zürich), nur eben für Österreich (Kategorie H4). Als erste Studentin mit körperlicher Einschränkung hatte sie seinerzeit ein Sportstudium in Innsbruck absolviert, um in der Landeshauptstadt heimisch zu werden.