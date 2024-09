Innsbruck lädt zur Shopping Night: Einkaufserlebnisse und musikalisches Flair

Am 4. Oktober 2024 lädt Innsbruck ein, bei der Shopping Night das Einkaufen in den Abend hineinzuverlegen und die Stadt mit ganz besonderem Flair zu erleben. Zahlreiche Geschäfte in der Innen- und Altstadt sowie die großen Shoppingcenter öffnen an diesem Abend bis 22 Uhr ihre Türen und bieten ein einzigartiges Shopping-Erlebnis in stimmungsvoller Atmosphäre.