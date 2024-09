Dieb plünderte Kellner-Geldtasche in Gasthaus, Polizei sucht Zeugen

Laut den Ermittlern wollte der bis dato unbekannte Täter den Akku seines E-Bikes in den Gasträumlichkeiten laden. In einem unbeobachteten Moment stahl der Täter dann das Bargeld aus der Geldtasche, die in einem Korb in einem verschlossenen, aber nicht abgesperrten Gastraum abgelegt war. Eine Täterbeschreibung soll nun helfen, dem Unbekannten auf die Schliche zu kommen.