Schwerer Unfall nach Sekundenschlaf: Beifahrerin (57) bei Unfall auf Inntalautobahn verletzt

Radfeld – Dienstagmittag war ein 72-Jähriger mit seinem Auto gemeinsam mit seiner Ehefrau (57) auf der Inntalautobahn bei Radfeld in Fahrtrichtung Osten unterwegs. Gegen 11.25 Uhr verlor der Mann laut Polizei wohl infolge eines Sekundenschlafes die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet immer weiter nach rechts über den Pannenstreifen hinaus. Schließlich kollidierte das Auto entlang der Böschung mit mehreren Sträuchern, bevor es nach etwas mehr als 100 Metern gegen einen Baum im Hang prallte.

Der Lenker blieb unverletzt und konnte sich nach dem Aufprall selbst aus dem Auto befreien, während seine Frau durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt wurde. Die 57-Jährige wurde an der Unfallstelle vom Notarztteam erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht. Laut den Beamten entstand am Auto Totalschaden. Das Fahrzeug musste mittels Kran vom Abschleppdienst und der Freiwilligen Feuerwehr Kramsach aus der Böschung geborgen werden. (TT.com)