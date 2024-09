Auf falsche Mails reingefallen: Unternehmen in Obergurgl um über zehntausend Euro betrogen

Sölden – Gefälschte E-Mails sorgten am Montag in Obergugrl für ein böses Erwachen. Wie die Polizei berichtet, fiel dem Geschäftsführer eines Unternehmens in Obergurgl in einem Rechnungs-Kontrollprogramm die fehlende sachliche Begründung zweier Rechnungen auf.