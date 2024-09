Anspruchsvolle Bergung: Bergsteiger in Halbschuhen und Trainingshosen vom Matterhorn gerettet

Anspruchsvoller Einsatz für die Bergrettung in Zermatt. Zwei Bergsteiger sind am Montag am Matterhorn in Bergnot geraten. Das Duo aus Vietnam war nur mit Halbschuhen und einer dünnen Trainingshose ausgerüstet.

Zermatt – Zwei Bergsteiger aus Vietnam sind am Montag am Matterhorn in Bergnot geraten. Sie waren nur mit leichten Halbschuhen und dünnen Trainingshosen ausgerüstet. Nach 14 Stunden wurden sie unterkühlt vor dem Erfrieren gerettet. Die Bergung der beiden Sportler war wegen extremer Wetterbedingungen besonders anspruchsvoll. Weder eine Rettung aus der Luft noch über den Landweg war möglich.

Schwieriger Abstieg