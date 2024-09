Kollege hörte Hilfeschreie: 23-Jähriger in Hainzenberg bei Forstarbeiten schwer verletzt

Hainzenberg – Dienstagnachmittag, gegen 13.55 Uhr, war ein 23-jähriger Slowake im Gemeindegebiet von Hainzenberg mit Forstarbeiten beschäftigt. Dabei zog der Mann gefällte Bäume mit einer Traktorseilwinde etwa 50 Meter bergwärts zu einem Lagerplatz. Der Arbeiter hatte die Fernbedienung für die Seilwinde am Körper und ging im Bereich des angehängten Baumstammes nebenher in Richtung Traktorstandplatz. Plötzlich dürfte sich laut Polizei wohl durch den bergwärts ziehenden Stamm ein weiterer kleiner Baumstamm im Bereich anderer, noch stehender Baumstämme verkeilt haben.

Dieser prallte in weiterer Folge in vorgespannter Position gegen den Oberschenkel des 23-Jährigen, der durch den Anprall im Bereich des Oberschenkels schwer verletzt wurde. Ein weiterer Forstarbeiter hörte die Hilfeschreie und leistetet umgehend erste Hilfe. Der schwer verletzte Arbeiter wurde vom Team des Rettungshubschraubers mittels Tau geborgen und anschließend in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. (TT.com)