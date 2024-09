Hisbollah-Rakete erreicht Tel Aviv - 23 Tote im Libanon

Angesichts der andauernden Gefechte mit der Hisbollah beorderte das israelische Militär zwei Reservebrigaden in den Norden des Landes. "Die IDF ruft zwei Reservebrigaden für operative Einsätze in die nördliche Region", teilten die Streitkräfte am Mittwoch mit. "Dies wird es ermöglichen, den Kampf gegen die Terrororganisation Hisbollah fortzusetzen, den Staat Israel zu verteidigen und die Voraussetzungen für die Rückkehr der Bewohner Nordisraels in ihre Heimat zu schaffen", hieß es weiter.

Am Mittwoch wollte sich der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage im Libanon befassen. An der Sitzung um 18.00 Uhr Ortszeit (Donnerstag 00.00 Uhr MESZ) wollte auch UNO-Generalsekretär António Guterres teilnehmen. Er hatte am Dienstag zum Auftakt der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York gewarnt, es müsse alles getan werden, "um zu verhindern, dass der Libanon zu einem weiteren Gaza wird".