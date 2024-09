Neues Album von Lady Gaga kommt am Freitag

Popstar und Schauspielerin Lady Gaga überrascht ihre Fans mit einer Albumankündigung. "Harlequin" solle am Freitag (27. September) erscheinen, kündigte die 38-Jährige am Dienstag (Ortszeit) in ihren sozialen Medien an. Die Musikerin beschreibt es als Begleitalbum zu ihrem Film "Joker: Folie à Deux". Dazu postete sie das Albumcover, das die Sängerin mit nassen Haaren, verschmiertem Make-up und roter Schwimmweste in einer Dusche zeigt.

Das Album hat dreizehn Songs, darunter "Good Morning", "World on a String", "That's Entertainment", "The Joker" und "Folie à Deux". In "Joker: Folie à Deux", der Fortsetzung des preisgekrönten Thrillers "Joker" (2019), ist Lady Gaga an der Seite von Joaquin Phoenix als die Figur Harley Quinn zu sehen. Phoenix (49) kehrt in der Rolle des gescheiterten Komödianten Arthur Fleck zurück, der in "Joker" als Batman-Gegenspieler am Rande der Gesellschaft lebt. Jetzt ist er im Arkham Asylum eingesperrt. Der Film von Regisseur Todd Phillips, der bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere feierte, kommt Anfang Oktober in die Kinos.