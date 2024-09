Wahl-Lexikon - Wie funktioniert eine Vorzugsstimme?

Seilbahnen-Chef und ÖVP-Nationalratsabgeordneter Franz Hörl, die ehemalige ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner oder der Wiener SPÖ-Bezirksfunktionär Nikolaus Kowall - sie alle wollen über Vorzugsstimmen in den Nationalrat einziehen. Schließlich können Kandidatinnen und Kandidaten so vorgereiht werden und damit auch beim Start auf einem ungünstigen Listenplatz ein Mandat erhalten. Dabei gibt es jedoch beträchtliche Hürden.

Drei Vorzugsstimmen können bei der Nationalratswahl vergeben werden - je eine auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene. Wählerinnen und Wähler müssen allerdings nicht zwingend Vorzugsstimmen vergeben. Kandidaten aus den Regionalparteilisten können auf dem Stimmzettel angekreuzt werden. Auf Landes- und Bundesebene wird der Name oder die Reihungsnummer auf den Parteilisten eingetragen, dafür gibt es am Stimmzettel eigene Felder. Die Listen werden im Wahllokal ausgehängt. Wer eine Wahlkarte beantragt, bekommt auch Listen mit allen Namen.

Normalerweise werden die Mandate, die eine Partei erhält, nach der Reihenfolge der Personen auf den Parteilisten vergeben. Geht etwa ein Mandat im Regionalwahlkreis an die NEOS, so würde der erstgereihte NEOS-Kandidat auf der Regionalparteiliste in den Nationalrat einziehen. Wer genug Vorzugsstimmen erhält, wird aber automatisch ganz nach vorne gereiht und erhält das erste Mandat - unabhängig vom Listenplatz, auf dem er oder sie gestartet ist. Mit ausreichend Vorzugsstimmen können es also auch Kandidatinnen und Kandidaten in den Nationalrat schaffen, die auf eigentlich chancenlosen Listenplätzen zu finden sind.