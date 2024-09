Nur Grünen-Chef Kogler ist eindeutig "Team Harris"

Für Nehammer stehen die transatlantischen Beziehungen "auf einem soliden Fundament, egal, welche Administration in Washington am Ruder ist". "Die bilateralen Beziehungen waren in der Amtszeit von Donald Trump, auch jetzt während der Administration von Joe Biden, exzellent. Unabhängig vom Wahlausgang in den USA werden wir an dieser Linie festhalten", betont der amtierende Bundeskanzler.