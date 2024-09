Schwierige Bergung in Osttirol: Frau bei Wanderung in Prägraten schwer verletzt

Prägraten – Mit schweren Verletzungen endete eine Wanderung für eine 57-Jährige in Osttirol. Die Deutsche war am Dienstag mit ihrem Arbeitskollegen am Prägratner Höhenweg in Richtung Sajathütte unterwegs. Gegen 17.30 Uhr erreichte der Mann das Ziel auf 2600 Meter. Er war aufgrund seines besseren körperlichen Trainingszustandes bereits ein wenig vorausgegangen. Als seine Bekannte bis 18 Uhr nicht bei der Sajathütte eintraf, informierte er den Hüttenwirt. Dieser setzte daraufhin die Rettungskette in Gang.