Wörglerin hat in 20 Jahren viel für die Armen in Ghana erreicht

Zum zweiten Mal war Elisabeth Cerwenka heuer in Ghana, um ihr Hilfsprojekt in der Provinz Ntronang vor Ort zu betreuen. Die vier Wochen im Sommer waren auch wegen einer Erkrankung eine große Herausforderung.

Erfreulich: Die im April begonnene Renovierung der Catholic Junior Highschool (JHS) in Ntronang konnte abgeschlossen werden. Auch die heuer in Tirol gespendeten Computer sind während Cerwenkas Aufenthalt angekommen. „Sie wurden auf zwei Schulen aufgeteilt und zusammengebaut, Fachleute haben die Programme vor Ort installiert“, berichtet die Wörglerin, „jetzt kann der Informatik-Unterricht tatsächlich am PC und nicht nur theoretisch erfolgen! Die Freude ist groß – nochmals ein großes Danke den Firmen und den Schulen im Unterland für die Geräte.“

Seit genau 20 Jahren betreibt Elisabeth Cerwenka nun ihr Hilfsprojekt in Ghana. Und ihr Engagement für die Ärmsten der Armen ist ungebrochen: „Mir ist es auch nach 20 Jahren ein Herzensbedürfnis, Projekte für die Bevölkerung in Ntronang zu finanzieren, manche Schicksale zu lindern und die Menschen dort zu unterstützen“. Daher findet ihr Jubiläums-Benefizkonzert „20 Jahre grenzenlos helfen“ am 30. November im VZ Komma in Wörgl statt: „Der Reinerlös wird für die Renovierung der Presby Primary Schule verwendet. Ich hoffe auf viele BesucherInnen, damit wir mit dem Erlös einen Teil der Renovierung finanzieren können. Ich danke allen, die mich auf meinem Weg bis heute unterstützt haben. Und weiterhin verspreche ich: Jeder gespendete Euro fließt in das Projekt!“. (TT)