Schon wieder Explosion in Köln: Café brannte aus, Mehrfamilienhaus evakuiert

Köln – Nach einer Explosion ist ein Café im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Köln vollständig ausgebrannt. Anrainer berichteten in der Nacht um kurz vor 3 Uhr von einem lauten Knall, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf stand das Café in Flammen, Fensterscheiben waren zersplittert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, doch die Lokalität war bereits stark beschädigt.