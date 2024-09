55-Jähriger in den USA hingerichtet, erhebliche Zweifel an Schuld

Washington – Im US-Bundesstaat Missouri ist ein 55 Jahre alter verurteilter Mörder per Giftspritze hingerichtet worden. Das teilte die Hilfsorganisation Innocence Project, die sich seines Falles angenommen hatte, mit. Der Mann wurde 2001 wegen Mordes an einer Reporterin verurteilt. Diese war 1998 erstochen in ihrem Haus aufgefunden worden. In den vergangenen Jahren waren erhebliche Zweifel an der Schuld des Verurteilten aufgenommen.