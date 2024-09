Inzing dominierte Tiroler Ringer-Meisterschaften, Schwaz kennt Gegner im ÖHB-Cup

Fußball: Die mit Aufstiegshoffnungen in die 2. Bundesliga gestarteten Wacker-Frauen kassierten eine 1:7-Pleite bei Leader Südburgenland/Hartberg - es war die zweite Saisonniederlage. Am Samstag findet am Trainingsplatz W2 der Tag des Tiroler Mädchenfußballs statt. Um 14 Uhr trifft dann der FC Wacker im Tivoli-Stadoin auf Pinzgau Saalfelden.