INNIO Group setzt Nachhaltigkeit in Jenbach ganzheitlich um

Nachhaltigkeit ist nicht alles, aber ohne Nachhaltigkeit ist alles nichts. Dieser klare Gedanke bestimmt das Handeln der INNIO Group an ihrem Hauptsitz in Jenbach.

Als ein führender Anbieter von Energielösungen und Services versetzt die INNIO Group Industrien und Gemeinden schon heute in die Lage, Energie nachhaltiger zu machen. Das weltweit erfolgreiche Unternehmen mit Hauptsitz in Jenbach unterstützt seine Kundinnen und Kunden dabei, nachhaltig Energie zu erzeugen und effizient zu agieren. Damit können sie erfolgreich durch die sich schnell ändernde Energielandschaft aus traditionellen und grünen Energiequellen navigieren.

Martin Mühlbacher, Standortleiter der INNIO Group in Jenbach

Ein wesentlicher Nachhaltigkeitsaspekt und von zentraler Bedeutung für das Wachstum und die Innovationskraft der INNIO Group ist ihre gelebte Vielfalt. So stieg der Frauenanteil in der Belegschaft allein im Jahr 2023 um 4% auf 18%. Und auch auf die Entwicklung von Talenten legt die INNIO Group großen Wert und zeigt damit ihr Engagement für den Aufbau von langfristigen Karrierelaufbahnen. Dadurch konnten 2023 rund 31% der freien Stellen mit internen Bewerberinnen und Bewerbern besetzt werden. Ein klarer Fokus liegt auch auf der Aufrechterhaltung einer sicheren Arbeitsumgebung – mit dem Ergebnis, dass die Anzahl und der Anteil der Arbeitsunfälle mit hohen Ausfallzeiten 2023 bei null lagen.

Um aller Welt vorzuzeigen, wie sich ein Industriebetrieb dekarbonisieren lässt, investiert die INNIO Group seit 2016 in die Klimaneutralität ihres Hauptproduktionsstandorts in Jenbach. Ziel ist eine Halbierung der CO2-Emissionen des Jenbacher Werks bis 2030 und Klimaneutralität bis spätestens 2040. Einen wichtigen Meilenstein bildet dabei eine laufend erweiterte Demonstrationsanlage, das sogenannte INNIO360 Energy Lab – ein intelligentes Microgrid aus hocheffizienten wasserstofffähigen Motoren, einem Wärmespeicher, einem Heizkessel, einem Elektrokessel, Batteriespeichern, Photovoltaik und Wasserkraft. Bis 2025 soll auch eine Wasserstofferzeugungsanlage mit Speicher integriert werden. Denn der Tiroler Energiespezialist setzt seit mehr als 30 Jahren auf Wasserstoff als nachhaltigen Energieträger. Dabei sind die Jenbacher Systeme nicht nur die ersten Wasserstoffmotoren im MW-Maßstab, das Unternehmen ist auch unter den Ersten, die den Großteil ihrer installierten Flotte auf den Betrieb mit grünem Wasserstoff umrüsten können. Zudem sind alle neuen Jenbacher Anlagen „Ready for H2“. Damit schafft der Innovationsführer eine wichtige Basis für die Dekarbonisierung und Versorgungssicherheit von Unternehmen und Gemeinden. Und geht dabei selbst als erfolgreiches Beispiel voran.