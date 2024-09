Der Stanglwirt – Bio-Bauernhof mit integriertem Luxushotel

Der Stanglwirt ist Bio-Bauernhof und Fünf-Sterne Wellness- und Luxushotel in einem und begrüßt seine Gäste seit mehr als 400 Jahren mit authentischer Tiroler Gastlichkeit und einem unvergleichlichen Angebot an hochwertigen Freizeit-, Sport- und Erholungsmöglichkeiten. Balthasar Hauser und seine musikalische Familie führen das Ressort in der 11. Generation.

Der Stanglwirt ist Bio-Bauernhof und Fünf-Sterne Wellness- und Luxushotel in einem und begrüßt seine Gäste seit mehr als 400 Jahren mit authentischer Tiroler Gastlichkeit und einem unvergleichlichen Angebot an hochwertigen Freizeit-, Sport- und Erholungsmöglichkeiten. Balthasar Hauser und seine musikalische Familie führen das Ressort in der 11. Generation.

Trotz und gerade wegen der tiefen Verwurzelung in der Tiroler Tradition ist der Stanglwirt Pionier in der Luxus- und Öko-Hotellerie. Mit einem mannigfaltigen Angebot in den SPA – und Wellnesswelten sowie der beeindruckenden Auswahl an Sportarten setzt er Maßstäbe im internationalen Wellness-Tourismus. Gleichzeitig durchzieht der Tiroler Baustil, geprägt von Zirbenholz, das gesamte Hotel und sorgt für eine unverwechselbar heimelige Atmosphäre bei majestätischem Blick auf den Wilden Kaiser. Auch der professionelle, herzliche Service, der den Gast stets in den Mittelpunkt stellt, sowie der Einsatz modernster Technik in allen Bereichen zeigt, wie Tradition und Fortschritt Hand in Hand gehen.