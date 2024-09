Unkonventionell, ideenreich, mutig, freundschaftlich-familiär: So erleben das mehrfach prämierte Senioren- und Pflegeheim Mitarbeiter und Bewohner.

Die Akzente, die das modern geführte Senioren- und Pflegeheim unter den Tiroler Erfolgsunternehmen setzt, sind durchaus ungewöhnlich. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen den engagierten Weg.

Führung im Team

Das Miteinander im Team ist freundlich-familiär und wertschätzend. © Haus St. Josef am Inn

Das äußerst sympathische Leitungsteam entscheidet alle anstehenden Herausforderungen wöchentlich gemeinsam. Sämtliche Abteilungen sind daran beteiligt. Vertrautheit und Transparenz sind Grundlage des erfolgreichen Miteinanders – langjährige Dienstverhältnisse die Folge. Wegen einer Pensionierung freut sich dieses Team gerade auf eine fachkompetente und warmhezige Stationsleitung. Herzlich willkommen unter uns!

„Altenpflege erfüllt, wenn sie kreativ, mutig und mit Herz gewagt wird.“ Dr. Christian Juranek, Geschäftsführer

Grandioses Betriebsklima

Ein wertschätzender und freundschaftlicher Umgang bestimmen den Grundton im Haus Sankt Josef am Inn. Fachlichkeit und Herzlichkeit ergänzen einander. Gemeinsame Fröhlichkeit erlebt man insbesondere bei den zahlreichen Festln der Mitarbeiter. Sie klingen im Arbeitsalltag noch lange nach.

Qualität durch Bildung

Autoritäre fachliche Anweisungen gibt es nicht mehr. Vielmehr strebt man im Haus Sankt Josef am Inn an, erforderliche Qualität durch Bildung zu erzielen. Die mehrfach prämierte Academy (gratis und in der Dienstzeit) bürgt für diesen Weg.

Campingurlaub am Gardasee

Begleitete Urlaube wie das Campen am Gardasee zählen seit vielen Jahren zu den Höhepunkten im Sommer. © Haus St. Josef am Inn

„Es war ein letztes Geschenk des Lebens an mich!“ – Erinnerungen an das Kennenlernen des Ehemannes im Mondenschein von Lazise, an die Urlaubsfahrten im VW-Käfer oder an das Campieren in den 70er-Jahren werden in herzerwärmenden Erzählungen untereinander geteilt. Die alljährlichen Campingurlaube für unsere Bewohner bieten dazu stundenlange Gelegenheit unter freiem Himmel.

„A Hetz muss sein!“

Auf das Rennen im Gepäckswagele samt Liegestuhl freuen sich stets Mitarbeiter und Bewohner gleichermaßen. Die Gaude ist unbeschreiblich. Bei der Preisverteilung spielt der Geschäftsführer für die Sieger auf seiner Gitarre, alle erheben ihren Ramazzotti zur Gratulation.

Arbeitsort zum Wohlfühen

Das Haus Sankt Josef am Inn will ein wohltuender Arbeitsort sein: Wunderschöne Ruheoasen, seelsorgliche Begleitung und Supervision, Fortbildungen in der eigenen Academy, freier Nachmittag am Geburtstag, Gratisimpfungen, zahlreiche Festln, eine weithin wohltuende Atmosphäre und eine besondere Pflegephilosophie (siehe Bilder) tragen dazu bei, dass es viele langjährige, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt.

Das Haus Sankt Josef am Inn dankt seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!

Ein großes DANKE an Sie Alle für unser engagiertes und sympathisches Miteinander! Danke, dass Sie so erfolgreich dazu beitragen, dass das Haus Sankt Josef am Inn ein angenehmer Arbeits- und Lebensort ist. Durch Ihre regelmäßige Teilnahme an unserer Academy erweitern Sie Ihre Kompetenzen, indem Sie an den zahlreichen Festln teilnehmen, stärken Sie unseren Gemeinschaftssinn, indem Sie unsere Seelsorge und Supervision nützen, stabilisieren Sie Ihr seelisches Gleichgewicht, indem Sie unsere zahlreichen Wellnessoasen in Anspruch nehmen, bringen Sie Ruhe in sich selbst. All das dient unseren Bewohnern, Ihnen selbst - uns allen. Durch Ihre bewusste Pflege von Hirn, Herz und Gemeinschaft sind Sie ein stabiles und wertvolles Mitglied unseres Hauses. Vielen Dank dafür!