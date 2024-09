120 Jahre Wedl: „Tradition verbindet, Zukunft begeistert“

Mit seinem umfassenden Vollsortiment deckt Wedl alle Bedürfnisse der Gastronomie, der Hotellerie sowie der Großküchen ab und bietet seinen Kunden zudem eine außergewöhnliche Produktvielfalt in den fünf Wedl Genusswelten, die auch immer mehr private Gourmets schätzen: Obst & Gemüse mit frischen regionalen Produkten, Vinothek Wedl – über 1.000 edle Tropfen aus Österreich und der Welt, Fisch & Fleisch als erlesene Auswahl an nationalen und internationalen Spezialitäten, Kaffee aus den beiden hauseigenen Röstereien sowie Wedl Gourmet mit Delikatessen wie Kaviar, Trüffel und edlen Gewürzen.

KR Leopold Wedl unterstreicht die Bedeutung dieser langfristigen Unternehmensstrategie: „Seit unserer Gründung haben wir stets den Fokus auf höchste Qualität und Kundenzufriedenheit gelegt. Unser Erfolg basiert auf diesen Prinzipien und dem unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeiter.“ Der Gastrogroßhändler betreibt insgesamt acht Märkte – sieben davon in Österreich – mit Standorten in Innsbruck, Ried im Innkreis, Saalfelden, St. Johann im Pongau, Villach, Vöcklabruck und Wien, sowie einem weiteren Markt im bayrischen Bischofswiesen. Nicht zu übersehen sind landauf landab die österreichweit über 110 Wedl LKWs im neuen Corporate Design, welche die Kunden auch in abgelegenen Regionen versorgen. Das Unternehmen setzt inhaltlich auf möglichst nachhaltige Lieferprozesse und baut intensiv auf digitale Unterstützung und neue Technologien zur Optimierung seiner Effizienz und Kundenorientierung. Der Anteil an Elektrofahrzeugen in der PKW-Flotte wächst stetig und alternative Antriebssysteme werden auch im LKW-Segment getestet.