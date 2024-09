Die Multimedia-Player

Mit innovativen Produkten von den weltweit führenden Herstellern garantiert die Firma J. Klausner verlässliche, funktionelle und anwenderfreundliche AV-Systemlösungen, die sich über Jahre bewähren.

Professionelle audiovisuelle Lösungen (AV) haben einen Namen, einen Firmennamen: J. Klausner Professional Multimedia GmbH. In beinahe 20 Jahren hat sich das Unternehmen zu DEM Ideengeber in vielen Bereichen entwickelt.

Diese stetige Entwicklung kam nicht von ungefähr. Basis war und ist eine genaue Marktbeobachtung, z.B. welche digitalen Lösungen neuester Generation angeboten werden und das Erkennen der tatsächlichen Bedürfnisse in Unternehmen. Das Verknüpfen dieser beiden Bereiche mündete stets in innovativen Langzeitlösungen, die den Anforderungen entsprachen und Raum für Weiterentwicklung zulassen.

Clevertouch

Die Zeichen der Zeit erkannte man im Unternehmen schon früh: 2009 wurde in London das weltweit erste Multitouch-Display mit integriertem Android-Modul präsentiert. Die Idee hat Schule gemacht und den Bildungs- und Businessbereich im Sturm erobert. Bis heute liegt die Kompetenz in diesem Bereich eindeutig in Händen der J. KLAUSNER Professional Multimedia. Clevertouch ist nämlich Technikpartner zahlreicher führender Anbieter wie Intel, MS Teams, Logitech, Zoom uam. und damit Garant für zertifizierte und im täglichen Einsatz bewährte Lösungen. 2015 wurde die Generalvertretung von Clevertouch für Österreich übernommen, die zum internationalen Höhenflug beitrug.

Think global

Wie so oft werden gerade in Krisenzeiten neue Ansätze zu allem möglichen entwickelt und vorangetrieben. Die eingeschränkten Reisemöglichkeiten der vergangenen Jahre haben die Entwicklung für digitale Lösungen in der Kommunikation massiv vorangetrieben. So schnellt der Verkauf von multimedialen Systemen seit Jahren rasant nach oben. Auch um dieser Herausforderung ideal zu begegnen, entschied man sich – auf Grundlage der Erfahrungen einer vorhandenen stabilen strategischen Partnerschaft – 2022 zum Firmenzusammenschluss mit dem Global Player Digital Classroom Group, und eröffnete damit neue Dimensionen.

„Unser Erfahrungspotential kommt der Kundschaft nicht nur bei Großprojekten zugute, sondern bietet schon bei jeder Standardinstallation ein Plus an Sicherheit.“ Georg Novotny und Jasmin Klausner, Geschäftsführung

Gregor Novonty, seit einem Jahr zweiter Geschäftsführer der J. KLAUSNER Professional Multimedia GmbH in Innsbruck, weiß von diesen Entwicklungen zu berichten: „Weltweit wurde in den letzten Jahren so gut wie jeder Konferenz- und Besprechungsraum mit Touchdisplays ausgestattet. Heute schafft man es virtuelle Konferenzen in beinahe derselben Qualität abzuhalten, als wären alle Beteiligten anwesend. Auch der eLearning Markt im Business-Bereich hat sich in den letzten beinahe verdoppelt. Mit den Synergien einer individuellen Kundenbetreuung vor Ort und dem Wissen um neueste technische Errungenschaften bei AV-Lösungen garantieren wir bestmögliche Leistung auf allen Ebenen.“

Die AV-Technik ist aus modernen Unternehmen nicht mehr wegzudenken. © Klausner

Kompatible Businesslösungen

Das Leistungsangebot des Multimedia-Players umfasst sowohl moderne technische Systeme für Videokonferenzen, die perfekt für den Corporate Sektor geeignet sind, als auch umfassendes Know-how in der AV-Technik. „Dieses Erfahrungspotential kommt der Kundschaft nicht nur bei Großprojekten zugute, sondern bietet schon bei jeder Standardinstallation ein Plus an Sicherheit“, erklärt die AV-Expertin Jasmin Klausner. Sicherheit und kabellose Einbindungen von Bildschirmen und Software sind dabei schon lange State-of-the-Art.

Effektiver Mitteleinsatz

Diese Möglichkeiten der audiovisuellen Lösungen (AV-Technik) kommen auch immer stärker im Bildungsbereich zum Einsatz. „Hybride Bildungskonzepte sind die Zukunft, da immer mehr Schulen und Hochschulen Lehrpläne für Fernunterricht und Homeschooling entwickeln“, weiß Novotny, was die Zukunft bringt.

Großzügiger Schauraum

Ein Herzstück der Firma Klausner ist zweifelsohne der großzügig bemessene und interessant gestaltete Schauraum in der Eduard-Bodem-Gasse 6 in Innsbruck.

Er bietet eine umfassende Ausstellung und damit eine einzigartige Gelegenheit, sich mit mobilen Systemen, mit elektrischen und manuellen Höhenverstellungen, aber auch mit verschiedenen Video- und Audiokonferenzlösungen im Detail auseinanderzusetzen.