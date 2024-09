Sportaerobic-Trainerin im Stress: Von einer WM in Pesaro zur nächsten

Dynamik ist ein entscheidender Faktor in der Sportaerobic, der Mischung aus Turnen, Rhythmischer Gymnastik und Akrobatik. Doch so schnell gilt es selbst dort für gewöhnlich nicht, die Rollen zu wechseln: Die Tirolerin Helga Gavan ist bei der WM in Pesaro Trainerin und Kampfrichterin zugleich.