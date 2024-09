Parteigründer Matthias Strolz tritt bei NEOS aus: „Der Enzian blüht, wenn der Enzian blüht“

Strolz wolle den Neos aber verbunden bleiben. Es sei der Abschluss seiner parteipolitischen Karriere.

Wien, Dornbirn – Matthias Strolz hat sich am Dienstag nicht nur aus der Parteipolitik zurückgezogen, der Parteigründer hat auch seine Mitgliedschaft bei den NEOS zurückgelegt. Zum Zeitpunkt seines Rückzugs wenige Tage vor der Nationalratswahl sagte Strolz am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Dornbirn: „Der Enzian blüht, wenn der Enzian blüht.“ Er habe nicht lügen wollen, sondern „sagen, was ist“. Bei ihm schließe sich nun ein Lebenskapitel. Nichtsdestotrotz bleibe er den NEOS verbunden.

Der Abschluss seiner parteipolitischen Karriere sei das Resultat eines langen Reifungsprozesses, sagte Strolz. Und der sei eben zu Ende, wenn er zu Ende sei, hielt er in der für ihn typischen Art fest. In der vergangenen Woche sei in ihm die Klarheit über seine eigene Zukunft gereift, und damit wolle er nicht zurückhalten. Danach befragt, ob er zum letzten Mal bei einer NEOS-Pressekonferenz auftrete, sagte Strolz: „Das weiß ich nicht.“ Wenn man ihn anfrage und hinzuziehen wolle, sei er gerne bereit. „Wir bleiben im Austausch, gemeinsam im Tun, mit Rollenklarheit“, so der in Wien lebende Vorarlberger. Und ebenso klar sei, dass er sein Kreuz bei der Nationalratswahl bei den NEOS setze.

Strolz als Bildungsminister?

Strolz hatte sich vor rund einer Woche als künftiger Bildungsminister in Stellung gebracht, am Dienstag dann aber erklärt, er wolle sich aus der Parteipolitik zurückziehen und sich überparteilichen Friedensprojekten widmen. Das betonte er auch am Mittwoch. Seine Bereitschaft, Bildungsminister zu werden, wollte Strolz am Mittwoch nicht weiter kommentieren. Das sei letztlich nicht seine Entscheidung, „und ich will das nicht vertiefen“, sagte er. Die NEOS hatten seine Avancen ein Regierungsamt betreffend öffentlich nicht kommentiert.