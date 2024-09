Gläubiger wollen von Benko jetzt 2,4 Milliarden Euro: Uhren, Sportboot, Jetski werden verkauft

Neue Gläubiger meldeten in Benkos Privatkonkurs weitere 400 Millionen Euro an Forderungen an. Benkos Uhren, ein Sportboot und Jetski werden verkauft, das Einkommen wird gepfändet. Auch die Ärztehaus-Marke Medicent steht zur Disposition. Masseverwalter prüft weitere juristische Schritte, um an Benkos Stiftungsvermögen zu kommen.