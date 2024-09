Straßenfest von „Fridays for Future“ genehmigt: Innsbrucker Grassmayr-Kreuzung stundenlang blockiert

Das als Versammlung angemeldete „Straßenfest“ von „Fridays for Future“ führt am Freitag zu Verkehrsbehinderungen an der Grassmayrkreuzung in Innsbruck. Für die Polizei hätte es keinen Grund für eine Untersagung der Veranstaltung gegeben, weil keine übermäßig große Beeinträchtigung erwartet werde.