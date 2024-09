Daumen in Sölden mit Kreissäge abgetrennt, Arbeiter geriet in Kelmen in Holzspalter

Sölden, Kelmen – Bei einem Arbeitsunfall in Sölden schnitt sich ein 41-jähriger Mann aus Ungarn am Mittwoch den Daumen mit einer Tischkreissäge komplett ab. Der Mann war gegen 11.05 Uhr damit beschäftigt, Brennholz zu verarbeiten.

In einem Moment der Unachtsamkeit sei der Mann mit der Hand in die Kreissäge geraten. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der 41-Jährige in die Klinik geflogen. Die Polizei schließt in diesem Fall ein Fremdverschulden aus. Auch war die Kreissäge aus Sicht der Beamten in Ordnung.