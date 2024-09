Schaulaufen der Superstars: L‘Oréal schickte in Paris die Schönsten über den Laufsteg

Im goldenen Mantel und passender Hose stellte die 74-Jährige so manch jüngere Kollegin in den Schatten. Nervosität verspürt die routinierte Deutsche nicht mehr. Der Catwalk-Auftritt sei ein „Gefühl von Freude, ein Gefühl von Stärke", verriet sie der Zeitschrift Gala. Angesprochen aufs Älterwerden, gab Berben zu, dass auch sie hin und wieder damit hadern würde. Unterkriegen lässt sie sich aber davon nicht.

Frauen, die ihre Schwierigkeiten mit dem Alter haben, rät Berben Folgendes: „Es ist entscheidend, in diesen Momenten den Verstand und einen gewissen Pragmatismus einzuschalten. Sich vor Augen zu führen, welche Herausforderungen man bereits erfolgreich gemeistert hat und durch welche tiefen Täler man gegangen ist. Auch ist es bedeutend, sich nicht ständig mit anderen zu vergleichen, sondern eine freundschaftliche Beziehung zu sich selbst aufzubauen.“ Man solle das Alter nicht als Bedrohung, sondern als einen Teil des Lebens sehen.

„Früher wurde oft von festen Altersgrenzen gesprochen,“ so Berben, „doch heute geht es nicht darum, immer jung auszusehen, sondern darum, einen wachen Geist zu bewahren. Ein lebendiger Geist spiegelt sich in unseren Augen wider und eine angstfreie Haltung zeigt sich in unserem Gesicht.“