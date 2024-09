Jan Böhmermann gewann mit Show den Deutschen Fernsehpreis

Köln – Moderator Jan Böhmermann hat mit seiner ZDF-Show "Lass dich überwachen!" den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Der 43-Jährige setzte sich mit dem noch relativ jungen Konzept am Mittwochabend in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" durch. Das Nachsehen hatte unter anderem die RTL-Tanzshow "Let's Dance". "Das tut total gut, mal den Preis zu bekommen für eine Sendung, die eigentlich von allen gemocht werden kann", sagte Böhmermann mit der Trophäe in der Hand.