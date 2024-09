Fußgängerin (17) in Innsbruck von Auto erfasst: Polizei sucht Autolenkerin

Innsbruck – In der Mittagszeit kam es am Mittwoch in Innsbruck in der Reichenauerstraße an der Kreuzung mit der Hirschbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 17-jährige Fußgängerin wurde dabei von einem Auto erfasst. Wie die Polizei beschreibt, hielt die Lenkerin des Autos noch an, um sich nach dem Wohlergehen der 17-Jährigen zu erkundigen.