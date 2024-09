WSG Tirol im Cup gegen die Bullen, Rapid schwitzte lange

Fußball-Vizemeister Red Bull Salzburg und der SK Rapid haben sich in den Nachtragsspielen der 2. ÖFB-Cup-Runde keine Blöße gegeben. Die Achtelfinal-Auslosung bescherte der WSG Tirol die Salzburger Bullen.

Nachdem es die WSG Tirol in den ersten zwei UNIQA ÖFB Cup-Runden jeweils mit Regionalligisten zu tun bekommen hat, gastiert die Semlic-Elf im Achtelfinale beim Champions League-Starter aus der Mozartstadt – zuletzt hatte man dem Star-Ensemble ein 0:0 abgerungen. Gespielt wird zwischen 29./30./31. Oktober in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim. Weiters: WAC – Austria Klagenfurt, Sturm Graz – Blau-Weiß Linz, Horn – Austria Wien, Voitsberg – LASK, Schwarz-Weiß Bregenz – GAK, Stripfing – Rapid, Austria Lustenau – TSV Hartberg.